Cinco minutos para no olvidar

Pasa el tiempo, pero la imagen no se borra: Vigo y comarca, Galicia, ardía a mediados del mes de octubre de 2017. Ha pasado un año y medio y todavía queda la cicatriz del monte quemado, mientras esperamos que no vuelva a ocurrir. Para no olvidar, para recordar, Andrea Mariño, estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Vigo, ha realizado una pequeña pieza documental. Cinco minutos y dos voces que, en primera persona, narran lo que vivieron esos días. Julio y Marco son el hilo conductor que nos devuelve a aquel fatídico momento.

'Baiona Arde' se titula, y lo que era un trabajo más para la facultad, se convirtió en un proyecto personal con el que contar su experiencia aquel fatídico fín de semana de 2017 y la de los vecinos a través de esas dos voces. El objetivo, también, concienciar a la gente de que lo que ocurrió, puede volver a pasar, que los montes que ardieron lo pueden volver a hacer y que aquella experiencia no caiga en saco roto.