La Audiencia señala el camino para evitar que los menores víctimas de delito sexual tengan que declarar en juicio

La Audiencia Provincial de Málaga ha decidido unificar los criterios que pueden avalar que un menor víctima de delito sexual no tenga que declarar en juicio como, actualmente, contempla la ley. Según la Presidenta de la Audiencia, Lourdes García: "Con esta medida se pretende evitar esa victimización doble que se le inflige a un menor que ha sufrido un abuso sexual o un delito sexual y protegerlo ante esa especial vulnerabilidad que tiene un menor en esos casos".

Evitar que el menor declare en juicio siempre que exista un informe psicológico que alerte de los daños que eso podría producirle o que el propio tribunal sea que lo aprecie.

Para ello la Audiencia establece que se podrá reproducir en juicio la declaración prestada por el menor víctima durante la fase de instrucción siempre que esta cumpla con las normas legales necesarias que pasan porque durante esa testificar esté presente el abogado defensor y el propio investigado además del letrado del menor, que pueda someterse a contradicción el testimonio de la víctima y que esta declaración sea grabada de forma que pueda reproducirse en el marco de la vista oral.

En la capital malagueña, en la Ciudad de la Justicia, están habilitada la sala Gesell que permite que el menor declare protegido tras unos cristales sin que tenga que tener contacto visual con su presunto agresor, pero en el resto de juzgados de la provincia donde se instruyen estos casos no existen estas instalaciones por lo que la Audiencia de Málaga lanza un aviso a estos tribunales, Lourdes García señala que: "Recordar a los juzgados de la provincia que si se hace una declaración grabada con su contradicción, adoptando medidas para que el menor no tenga que ver al investigado y se graba bien, luego el tribunal podrá valorar, caso a caso, que el menor no tenga que declarar en juicio".

Es cierto que la ley contempla que tanto los menores como otros colectivos vulnerables puedan ser eximidos de declarar en juicio pero es en casos excepcionales ya que la ley interesa que las víctimas tienen que testificar ante el tribunal que juzga el caso.

La decisión de la Audiencia de Málaga es orientativa y no obliga a los juzgados aunque sí señala cual será el camino de esta instancia superior a la hora de decidir sobre este supuesto.