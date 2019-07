Juana Cid hace balance de la pasada feria

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Algeciras, Juana Cid, ha pasado por nuestro programa donde ha hecho balance de la pasada feria. Juana, en el momento en que hemos contactado con ella, estaba en rehabilitación después de la fractura de tibia y peroné sufrida en la noche de las pasadas elecciones locales.

Cid se ha mostrado muy satisfecha con el discurrir de la fiesta donde ha destacado los altos niveles de seguridad "no ha habido ningún incidente. Es una satisfacción porque nos preocupa que todo salga bien".

Sobre el acto del pregón, que finalizaba casi a las dos de la madrugada, la concejal reconocía que "ya el mismo día de la coronación estaba pensando en ver que es lo que podemos hacer para darle un cambio. Tienen razón, hay que acortar la coronación y el acto del pregón"

Sobre las quejas de los vecinos de la feria por el ruido y lo que supone vivir junto a la zona donde se celebra la fiesta Juana Cid dice que no se plantean en estos momentos un cambio en la ubicación, "no hay terrenos y el lugar es el Parque Feria". Cid desconocía si en la zona de Botafuegos existen terrenos municipales "habría que hacer un estudio, conducciones de agua, electricidad etc..."

Juana Cid concluía comentando que le gustaría buscar una solución para las casetas de juventud , "me gustaría encontrar una fórmula intermedia donde los jóvenes se pudieran divertir sin ser una caseta de juventud". La próxima semana se celebrará una reunión con los interesados para hacer valoración y comenzar a trabajar en los detalles de la feria de 2020.