La continuidad de Planagumà, primera decisión de Portillo del nuevo proyecto

La continuidad en el banquillo de Lluís Planagumà es el primer interrogante que se plantea el Hércules para nuevo proyecto de la próxima temporada, en el que volverá a intentar el ascenso a Segunda División.

El preparador catalán, el único que ha logrado comenzar y acabar una temporada en el equipo desde su último descenso a Segunda B, dejó entrever tras el partido de Ponferrada, donde el Hércules no pudo remontar y lograr el ascenso, su posible salida de la entidad.

"Vine para ascender y no lo he conseguido. Estoy dolido", indicó el preparador, quien no quiso responder con claridad cuando se le cuestionó si estará la próxima temporada de nuevo al frente del equipo.

"Se necesita energía para empezar esto otra vez", añadió Planagumà, el técnico que igualó la mejor clasificación del Hércules en un campeonato de Liga de Segunda B (segundo) y cuyo contrato expira este domingo.

Hace unos meses, Javier Portillo, director deportivo, indicó su deseo de renovar al entrenador y señaló que era "el ideal" para el club con independencia de la categoría en la que militara.

Sin embargo, tras la decepción que ha supuesto de nuevo quedarse a las puertas del ascenso, por tercera vez en cinco años, la continuidad de Planagumà no parece sencilla.