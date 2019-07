César Sánchez pide al PSOE que no derive la responsabilidad de la investidura en el PP

El presidente en funciones de la Diputación de Alicante y diputado nacional ha acusado este lunes presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, de "jugar con los intereses" del país por intentar una investidura pactando con Bildu en Navarra. Por eso César Sánchez ha pedido al presidente del Gobierno que "no derive la responsabilidad" sobre el PP, que "debe" ejercer de oposición, y le ha invitado a que trate de alcanzar un pacto con Ciudadanos, "que es el partido ideológicamente más cercano" al partido socialista, mantiene.

César Sánchez ha defendido que no estamos ante la misma situación que hizo que Mariano Rajoy mantuviera un gobierno en funciones durante 10 meses por no obtener la confianza de la Cámara. Entonces el PP exigía la abstención de los socialistas para conformar gobierno pero ahora hay "muchas más opciones", asegura, por lo que el PP no contempla abstenerse.

"La voz de Alicante"

Por otro lado, insiste César Sánchez en que será la "voz de los intereses de Alicante" en el Congreso de los Diputados y esos intereses pasan por la defensa del agua, la financiación o el Corredor Mediterráneo, los accesos al aeropuerto y las lanzaderas de AVE a Benidorm.

En cuanto al futuro de la Diputación Provincial, se muestra confiado en que en la tercera semana de julio esté ya rodando la nueva corporación (se sigue manteniendo el 20 de julio como día para celebrar el Pleno). De momento es toda una incógnita la distribución de áreas, que César Sánchez, ha matizado corresponde al nuevo presidente que "previsiblemente" será Carlos Mazón.

En cuanto a la posibilidad de que Mazón ocupe la presidencia de la Diputación y también sea presidente provincial del PP en la provincia, tras la renuncia de José Císcar y la interinidad de Eduardo Dolón, asegura que todas las transiciones están siendo "tranquilas con plena colaboración y diálogo".