Alicante se suma a la lucha contra el desperdicio de alimentos

Alicante desperdicia unas 107.000 toneladas de comida cada año, según la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.

Este hecho es uno de los principales problemas de los comercios alimentarios y algo de lo que, a partir de ahora, podemos aprovecharnos. La app Too Good To Go está presente en nuestro país desde el pasado 2018, pero ha aterrizado en Alicante hace pocas semanas. El objetivo es claro: "Conectar establecimientos con excedentes y usuarios que quieran sus productos a un precio reducido". Así lo define Carlos García, responsable de prensa de la empresa. Con esta acción, los clientes aprovechan alimentos y contribuyen a la reducción de CO2. Todo ello, bajo el lema #lacomidanosetira.

Alicante es la segunda provincia de la Comunidad Valenciana que cuenta con este servicio. En Valencia, su implantación ya es total. Una veintena de comercios de la ciudad ya se han unido, puesto que los requisitos para contribuir con la aplicación son mínimos: "Cualquier establecimiento de alimentación con excedentes y concienciación puede trabajar con nosotros", admite García.

Panaderías, fruterías, restaurantes y comercios de comida para llevar ya están presentes en esta lucha. Incluso puedes salvar flores, aunque estas no sean comestibles. Desde un rato antes del cierre del establecimiento, el usuario puede adquirir un pack sorpresa con distintos productos. Estos no se pueden elegir, puesto que el comercio no sabe cuales serán sus excedentes.

Cualquier persona puede usar este servicio, siempre que dispongas de un teléfono móvil. Según García, "el usuario medio tiene entre 25 y 40 años, aunque existen excepciones". El modo de uso de la aplicación es lo suficientemente intuitivo como para que cualquier persona sepa usarlo, puesto que cualquier tipo de complejidad iría en contra del objetivo principal de Too Good To Go.

En nuestro país, ya se han salvado más de 120.000 lotes de comida en 15 provincias. A partir de ahora, Alicante se une a esta lucha contra el despilfarro y la contaminación.