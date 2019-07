La música de los años 60 y 70 inundará Moradillo

¿Les suena aquella canción que reza ‘Oh mamy, oh mamy blue, oh mamy’? Pues su autor es el grupo Phil Trim & New Tops, reconvertida en ‘Pop Tops’. Un grupo que es noticia en la Ribera, porque este sábado actúa en Moradillo de Roa.

La localidad apuesta un año más por la música retro, por aquellos ritmos que pueden haber dejado de sonar en verbenas, radios o televisores, pero que siguen retumbando en nuestra cabeza y corazón. Esta es una oportunidad única que permite, a través de un vehículo intergeneracional como la música, llevarnos a épocas pasadas con todo lo que ello supone.

Y es que Phil Trim, este cantante de Trinidad y Tobago que durante muchos años estuvo alejado de los escenarios y se dedicó a labores de seguridad en un centro comercial, volverá junto a su grupo a deleitar a las masas. Será en un lugar diferente, como es la plaza de Moradillo, pero no por ello menos especial. Los acordes de Oh Mamy Blue (1971) volverán a sonar gracias a los Pop Tops.

Los Pop Tops son una banda festiva que nunca ha llegado al estrellato continuado, pero cuentan con más de 20 singles y un gran número de álbunes que recogen su dilatada historia en el mundo de la música. Un mundo que añoran y del que siguen siendo partícipes. Porque Mamy Blue fue el tema más laureado que triunfó en España y EEUU, pero otras canciones como ‘Oh Lord, Why Lord’ o ‘Suzanne Suzanne’ también llegaron lejos, situándose en las listas de otros países como Holanda.

Phil y su grupo volverán a sentirse grandes. Por volver a subirse a un escenario, y por hacerlo en una localidad que apuesta por la música de época.

MUSIC IS LIFE

Con este lema se presenta la otra formación que actuará en Moradillo. El grupo ‘Robin Hood’ hará de telonero. Un grupo que se formó hace 17 años y que durante todo este periodo ha reunido a conocidos músicos de la historia musical española como Karina. Desde entonces solo se han bajado del escenario para subirse a otro. Su repertorio repasa la música de fin de los 50 hasta los 70.

No faltan versiones arregladas de Beatles, Rolling Stones y Kinks, Rock and Roll y números populares del pop. Una idónea manera de calentar la voz para cantar minutos después con Phil Trim…

En definitiva, lo de este sábado es una oportunidad. Para los de arriba y los de abajo. Una oportunidad de recordar, de sentirse joven y renovado, de volver a confiar en un vehículo que mueve masas, que deja la mente en blanco, y que nos permite regenerar sentimientos. Porque dicen que la música une culturas… pero también épocas.