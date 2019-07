La Universidad recibe a 119 jóvenes de toda España

La Universidad de Oviedo lidera las preferencias de los estudiantes de Secundaria para participar en los Campus de Científicos de Verano. Hoy ha recibido a 119 jóvenes de 4º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), procedentes de 14 comunidades que permanecerán en Asturias durante una semana, repartidos en cuatro grupos de 30 alumnos cada uno.

Vienen atraídos por la oferta formativa y, cómo no, por el fresquito en una época en la que el resto de España se achicharra bajo un sol sin compasión. También cuenta que la de Oviedo sea la única universidad, junto a la de Santiago, que viene ofertando este campus científico durante los diez últimos años de forma ininterrumpida. El curso más demandado, como en ediciones anteriores, es el de Investigaciones Criminológicas, según el rector, Santiago García Granda, aunque hay algún otro que concita preferencias crecientes. Según el rector, "hay mucho interés por la automatización, por la robótica y por todo lo que se refiere a la aplicación de las nuevas tecnologías y a los nuevos modos de vida".

Hay mayoría de chicas y vienen acompañados por monitores desde sus puntos de origen. En la parte docente, cuentan con el apoyo de profesorado asturiano, tanto de la Universidad como de enseñanza media. Para ellos, es una oportunidad única de convivir con científicos de verdad, uno de los objetivos del programa. También tienen ocasión de conocer distintos escenarios de Asturias.

Llegan cargados de ilusión y, en muchos casos, atraídos por una tierra que no conocen. Lucía, de Madrid, dice que le interesa "el Campus de Crea e Imagina Objetos" pero también piensa que "es una experiencia que me permitirá conocer gente nueva". Ignacio, de Córdoba, ha venido "porque me gusta la actividad de Electrónica", mientras que Sara, de Valencia, ha elegido el Campus de Geología "porque me interesa conocer cosas nuevas, aunque no vaya a orientar hacia ahí mi futuro, y también me atrae conocer gente nueva", dijo