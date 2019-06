La Ponferradina rinde pleitesía a una afición entregada

La Ponferradina es 'un ejemplo a seguir' por la lucha y el tesón demostrado para alcanzar el ascenso a Segunda División. Al menos así lo cree el alcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón que recibió anoche a la plantilla y a los responsables del club en el balcón del ayuntamiento junto al resto de la corporación municipal. Dice el regidor que los blanquiazules han dejado claro que 'el esfuerzo' puede remontar un mal inicio de temporada, algo aplicable perfectamente a la capital de Bierzo en sus nuevos retos

Primeras palabras en una plaza del ayuntamiento abarrotada de aficionados, dispuestos a homenajear y a escuchar a sus ídolos a pesar de las claras muestras de afonía debido a las horas de euforia acumuladas. El primero, el presidente, José Fernández Nieto que espera que el equipo siga creciendo después de demostrar que cualquier meta se puede lograr

También el entrenador, Jon Pérez Bolo, uno de los más ovacionados y que, asegura, que la fuerza del equipo reside en su afición .

Un buena sintonía entre aficionados, jugadores y equipo técnico que remarcaba el autor, Óscar Sielva del único gol del sábado que dió el paso definitivo de la Deportiva a la categoría de plata.

Radio Bierzo

Uno a uno los jugadores fueron hablando ante su afición que recibió con vítores a Isi Palazón o al canterano, Saúl Crespo, del barrio de Cuatovientos que animo a los seguidores a cantar uno de los himnos blanquiazules.Y cómo no, los capitanes, Ríos Reina que aprovechaba para pedir su continuidad en el equipo

O el más esperado, el brasileño Yuri que despidió la fiesta con el que se ha convertido en el himno oficioso de los últimos años, el 'parrapá parrapá' al que ha acostumbrado a la afición.

Son las pinceladas más llamativas, pero no las únicas. Como cabía espera se escuchó el ‘este año no vamos a León’ y el A Ponferrada me voy’ y también y, por primera vez en cuatro ascensos, una pedida de mano. El preparador físico Gelo aprovechó su turno en el micrófono para pedirle la mano a su novia. Por cierto, la chica, de nombre Laura, dijo que sí.