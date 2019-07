EMAKTIVA, finalista de los premios European Network of Innovation for Inclusion

El Programa EMAKTIVA, gestionado por EDE Fundazioa y SUSPERGINTZA Elkartea, ha resultado finalista de la Convocatoria de Buenas prácticas de Innovación e Inclusión socio-laboral organizada por la European Network of Innovation for Inclusion-Red Europa de Innovación para la Inclusión, que busca una nueva forma de cooperación entre entidades europeas que antes no estaban conectadas pero que están unidas por un reto social, buscando soluciones innovadoras para resolver problemas complejos y retos en la sociedad, como la inclusión sociolaboral de los grupos más desfavorecidos.

EMAKTIVA, cuya finalidad es la inclusión socio-laboral de mujeres con dificultades de acceso al empleo, desarrolla itinerarios de inserción especializados dirigidos a la mejora de la empleabilidad y adaptados a las necesidades de mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y/o violencia sexista y acciones de intermediación laboral y sensibilización con empresas socialmente comprometidas.

"Nos hace mucha ilusión este reconocimiento por el aval que supone para nuestro trabajo". "Sin duda este reconocimiento es fruto del buen saber hacer del equipo técnico de Emaktiva", aseguran desde la entidad,