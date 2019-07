Ale López, primer fichaje del CB Canarias

El conjunto tinerfeño ha comunicado este lunes su primera cara nueva para el proyecto de la temporada 19-20. El jugador tinerfeño Alex López, procedente del Burgos, es desde hoy el nuevo base que tendrá a su disposición Txus Vidorreta.

Nada más conocerse la noticia, el jugador reconocía en Radio Club Tenerife su ilusión por formar parte del nuevo proyecto: "Es un momento que he pensado muchas veces desde que me marché de aquí hace diez años. Llega en el mejor momento de mi carrera y creo que puedo aportarle mucho al club".

Al preguntarle por su rol dentro del equipo, el nuevo jugador aurinegro afirmaba, "he hablado con el técnico y en principio es para jugar de base. Eso sí, me adaptaré a lo que me exigan, como si tengo que jugar de 7".

Esta mañana, el club que preside Félix Hernández comunicaba que no contará para la venidera temporada con el argentino Nico Brussino y el estonio Joesaar.