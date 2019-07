"Donde quiera que estés, pide ayuda. Di, me llamo Angelo Jurado Marmolejo, mi mamá me está buscando, este no es mi lugar, yo vivo en Bristol"...

De esta manera Carol, la madre de Angelo, el niño de Bristol desaparecido el pasado 2 de marzo, se dirige al niño y a las personas que puedan ayudarle.

Este martes 2 de julio se cumplirán cuatro meses desde la desaparición del menor y de su padre sin que hayan trascendido avances en la investigación, aunque la principal hipótesis en la que se trabaja es la de que su propio padre, Rafael Jurado, natural de Puente Genil, lo habría secuestrado.

Este sábado 6 de julio se ha convocado en Puente Genil, una marcha silenciosa denominada "Las Mamás de Puente Genil también buscan a Angelo".

La intención es la de reivindicar el avance en la investigación y la colaboración de la famlia del padre de Angelo.