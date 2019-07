El gobierno coruñés quiere "un equilibro razonable" entre el precio del bus y los intereses de Tranvías

El nuevo gobierno municipal de A Coruña no tomará una decisión sobre el precio del bus hasta que los tribunales dicten sentencia sobre la denuncia presentada por la Compañía de Tranvías contra la bajada del precio del billete, aprobado por el ejecutivo de la Marea. El concejal de Urbanismo, Movilidad e Infraestructuras, Juan Díaz Villoslada, en entrevista en Hoy por Hoy A Coruña, aboga por la confluencia de intereses entre las dos partes.

Vuelve el carril bus

El ejecutivo socialista recuperará el carril bus. Analizará el proyecto que tenía Marea Atlántica pero en todo caso, su implantación no será a corto plazo ni con los mismos itinerarios. El nuevo responsable de Movilidad cree necesaria mucha pedagogía para no generar conflicto con el comercio. El mismo planteamiento servirá para el carril bici. No ve claro que se puedan compatibilizar ambos carriles. Su intención es tener esbozados los dos proyectos a lo largo de este año para ponerlos en marcha a lo largo del próximo.

Deuda y sentencias judiciales

También ha hablado de la millonaria deuda contraída por el Concello por las irregularidades urbanísticas y las correspondientes sentencias judiciales. Como los casos del edificio Conde de Fenosa o Someso. Díaz Villoslada admite que son muchos los frentes abiertos y espera que el pago de la deuda tenga el menor impacto posible en el Concello.

Concesión de licencias

Se compromete a mejorar los recursos del departamento de licencias para agilizar la concesión de las mismas. En su opinión es viable compatibilizar la protección, la conservación y el desarrollo urbanístico.

Transporte metropolitano

En cuanto al transporte metropolitano y su relación con la ciudad, el responsable del área considera imprescindible una planificación estratégica y no depender de voluntades locales, con la apuesta no sólo por los autobuses sino también por el tren de cercanías.