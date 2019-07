"Ni los animales pueden vivir en el refugio"

La concejala de Deportes y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Santiago destacó en el Hoy por Hoy de Radio Galicia el mal estado de las instalaciones del refugio de animales de Bando, y avanzó que esta semana pretenden sacar a concurso las obras para poder mejorar las condiciones.

Según Pedrosa, "ni los animales pueden vivir allí", y eso que, según ella, la visita la ha hecho en meses de verano y no en invierno. Por eso quieren trabajar para mejorar las instalaciones que mejoren las condiciones de vida de los animales y las de trabajo de los trabajadores.

La nueva responsable del área de Deportes y Bienestar Animal lamentó la nula colaboración de su predecesora en el cargo, Noa Díaz. Así, aseguró que no hubo "ningún entendimiento" y que cogió la concejalía "a ciegas". "Con Noa quise ponerme en contacto al principio, no vi una predisposición muy buena, así que me puse yo sola", abundó.

Pedrosa tiene como objetivo "ayudar al deporte base " en la ciudad y también a aquellos deportes minoritarios, que habitualmente no tienen tanta visibilidad. Para ella "lo más urgente es arreglar instalaciones que están obsoletas".

El área de Santa Marta es una de las medidas "estrella" del nuevo gobierno, pero no el único. También estudian dónde ubicar la Ciudad de la Raqueta, entre San Lázaro y Amio.

Aquí pueden escuchar la entrevista íntegra.