Los vecinos de Argumosa 11 consiguen que el Ayuntamiento les mantenga 15 días más en una pensión

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid informaron el pasado viernes a los vecinos desahuciados de la calle Argumosa de que no iban a pagarles más la factura de la pensión en la que estaban alojados. El anterior equipo de Gobierno les aseguró un alojamiento temporal mientras buscaban una alternativa habitacional, como por ejemplo la adjudicación de una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda. Este lunes, dos vecinas afectadas, Pepi y Rosi, junto a varios miembros del colectivo Bloques en Lucha, han exigido una reunión con el Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte.

Después de más de una hora de reunión, las vecinas salían con su equipaje en la mano: "Que sea lo que Dios quiera", afirma Rosi. Por su parte, Pepi se mostraba preocupada ante la angustia de esta situación: "15 días más de sufrimiento. Hoy estábamos sufriendo porque no sabíamos si íbamos a poder dormir en casa. Veremos qué pasa". Eduardo Gutiérrez, portavoz de Bloques en Lucha, afirma que esta prórroga es un parche: "¿Cuál es la solución? No lo sabemos. Y ellos tampoco lo saben". También, afirma que el Ayuntamiento va a intentar buscar alguna solución: "Estos 15 días en teoría son para explorar cuáles son las posibles alternativas para que estas familias no se queden en la calle".