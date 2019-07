Pablo Ramon dice adiós al Mallorca B

El jugador del filial del Real Mallorca se despide del club después de ocho años jugando en las diferentes categorías. Después de que el equipo no lograse el ascenso a la Segunda División B este domingo contra Las Rozas con empate a cero en Son Bibiloni y un 2-1 en el partido de ida, el jugador dice adiós al equipo en busca de nuevas oportunidades profesionales.

El jugador ha escrito unas palabras de agradecimiento al club bermellón:

"Estimados mallorquinistas; Después de ocho años jugando en diferentes categorias del RCD Mallorca emprendo una nueva aventura. Ha sido una etapa maravillosa para mi y mi familia. Aquí he aprendido, crecido, disfrutado y sufrido. Mi formación futbolística y personal quedará para siempre marcada por mi paso por este gran club, esta gran familia. Llegué al club en edad alevín y desde entonces han pasado muchas cosas. Ilusión, trabajo, risas y alguna decepción, pero sobretodo fútbol y valores. Este pasado año pude cumplir uno de mis sueños, debutar con el primer equipo. Aquel día lo llevaré siempre en mi corazón y en primera línea de mis emociones. Quiero agradecer a todos los compañeros con los que jugué, su apoyo y a muchos de ellos su gran amistad. A todos los entrenadores que me enseñaron a mejorar, así como al personal médico, los físios y los responsables de material. También deseo lo mejor a todos los empleados de administración y comunicación, así como a los dirigentes de la entidad que con su confianza han logrado hacerme crecer.Además quiero mandar un enorme abrazo a los aficionados que nos han empujado para llegar siempre bien lejos.Este ha sido un gran año y me quedo con la espina de no haber conseguido el ascenso a Segunda B, con este gran grupo,lo merecíamos!!.

Llegó el momento de decir adiós, pero allá donde vaya, llevaré siempre a este club en mi corazón. Nuestros caminos se separan pero quedará un nexo afectivo que nos una para siempre. RCD Mallorca,gracias por todo y hasta siempre . Força Mallorca Pablo Ramón Parra".