Barruelo de Santullán quiere reunirse con Igea para conocer su intención con las guardias médicas

La Plataforma por la Recuperación por las Guardias Médicas de Barruelo de Santullán (Palencia) solicitará un encuentro con el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, dado que la formación ‘naranja’ asumirá la Consejería de Sanidad dentro del acuerdo de gobierno con el PP. La intención del colectivo del norte palentino es conocer las intenciones de Igea desde la Junta para ver si asumirá su propuesta de restablecimiento del servicio de guardias.

Los habitantes de la comarca temen, explicaron desde la plataforma, que al gobernar en coalición con el PP “pase lo mismo que hace 10 años, cuando nos prometieron blindar las guardias médicas y no pasó nada. No nos fiamos”. Por eso, consideran que un encuentro con el líder de Cs sería bueno para conocer la intención del nuevo gobierno en materia de Sanidad y, especialmente, para saber qué pasará con el punto de atención continuada de Barruelo, un año después que la Consejería retirase las guardias médicas de su centro de salud.

“Necesitamos saber qué va a pasar porque, se va a cumplir un año y nosotros seguimos igual. Igea, durante la campaña, trató de ayudarnos y de escucharnos pero, finalmente, no pudo venir a conocer de primera mano cuál es la situación. Ahora pedimos que nos escuche porque, aunque les parezca más de lo mismo, la situación es insostenible”, reiteraron.

De igual modo, también quieren mantener un encuentro con la reelegida presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, para que explique en qué punto se encuentra el compromiso que asumió en el último tramo de la anterior legislatura de facilitar el transporte de los vecinos del norte de Palencia, más en concreto de esta comarca, a los servicios médicos en Palencia capital.

Desde la plataforma por las Guardias Médicas de Barruelo han programado una gran manifestación el próximo 17 de julio, día en el que quedaron suspendidas de forma efectiva en el municipio. La intención es continuar en las reivindicaciones que se han mantenido en los últimos meses en la localidad, “aunque el asunto haya perdido interés mediático, la gente de Barruelo y la comarca se ha seguido manifestando igualmente, hemos seguido siendo muchos, los mismos”.

En la concentración, que prevén multitudinaria, recorrerán las calles de este pueblo minero para urgir al nuevo gobierno de la Junta a que restablezca este servicio ya que, concluyeron, no pueden retirar este servicio médico dada la demografía que hay en la zona porque “es muy difícil la situación, no se puede atender así a nuestros vecinos. No se puede más, hay días que si hay incidencias graves y pasa algo más, la situación es difícil”.