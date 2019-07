SATSE Palencia critica la falta de enfermeras en el CAMP

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Palencia denuncia públicamente la situación a la que están sometidas las enfermeras que trabajan en el C.A.M.P. de esta provincia porque la Dirección del centro y Servicios Sociales, de quien depende, no hayan gestionado adecuadamente la cobertura del personal enfermero en incidencias, bajas, vacaciones, permisos y reducciones de jornada.

La desacertada previsión y planificación de la Gerencia de Servicios Sociales, unido a unas condiciones laborales precarias, hacen que la Dirección del centro no encuentre enfermeras para cubrir esas ausencias. Esto provoca que estén trabajando por debajo de los mínimos de personal enfermero.

Este centro en Palencia tiene asignadas 5 enfermeras, dos de ellas en el turno de mañana, pero la cifra se ha reducido y ahora mismo, hay sólo una enfermera de mañana. No pueden disfrutar permisos, reducciones de jornada… como es su derecho, lo que impide totalmente la conciliación de su vida laboral y familiar.

SATSE critica que esta situación es constante y se agudiza en verano por la llegada de las vacaciones, sin embargo, Servicios Sociales no toma medidas con antelación y no cubre las ausencias.

La bolsa de empleo no funciona y las malas condiciones laborales que sufre este personal enfermero hacen que no se encuentren candidatos dispuestos a trabajar en este centro y en general, en centros de la Gerencia.

Además, SATSE lleva tiempo denunciando –la última protesta se produjo el pasado 7 de mayo ante las Cortes de Castilla y León- que las condiciones laborales de las enfermeras que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades son muy pobres, con jornadas de sobrecarga, pocos descansos, dificultad para conceder permisos o hacer cambios... Asimismo, las funciones de enfermería no están delimitadas, lo que hace que las enfermeras no sientan que progresan profesionalmente en este último ámbito.

Otra razón fundamental que está pesando en el hecho de que los profesionales no opten por querer trabajar en Servicios Sociales es que el tiempo trabajado en este ámbito puntúa menos en el baremo de bolsas de empleo.

Este Sindicato colaborará en encontrar una solución, como ya hizo hace unos días difundiendo la oferta de empleo entre todos sus afiliados, pero considera que no es de recibo que esta situación no se haya previsto previamente, por las graves consecuencias que tiene para la atención a los residentes del centro. La enfermera no sólo hace asistencia sanitaria, por ejemplo, en el comedor del centro no se puede servir comidas si no está presente una enfermera, por los riesgos existentes y el tipo de residentes que tiene el centro. Con una sola enfermera en el turno, es imposible hacer frente a todas las necesidades.

SATSE dice que es paradójico que sea en centros que dependen de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades donde se esté dando esta situación de falta de conciliación familiar y laboral para las enfermeras, cuando debería ser esta la administración que más cuidara este extremo. Y que si se mejoraran estas condiciones, no solo no habría problema para encontrar enfermeras sino que serían las propias enfermeras las que solicitarían trabajar allí. La Gerencia de Servicios Sociales debería preocuparse de que todos sus empleados se sintieran orgullosos de serlo poniendo en valor su trabajo y profesionalidad.