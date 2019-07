Policía Local colabora con Bomberos para sofocar varios fuegos en Palencia

El parte de sucesos de la Policía Local de Palencia el pasado fin de semana nos deja varias actuaciones llevadas a cabo con Bomberos. Así a las 16:29 h. del día 29, en la C/ Diagonal, tras aviso, se comprueba la existencia de un conato de incendio en el interior de un cajero de un banco. Acuden Bomberos, quienes sofocan el conato. A las 21:09 h. del día 29, en el Camino de la Torrecilla, se da cobertura al servicio de Bomberos, quienes acuden a sofocar el incendio producido en un poste de la luz. A las 10:11 h. del día 30, en la Avda. de Madrid, se acude junto con Bomberos, al haber caído cascotes desde un inmueble, causando daños a un vehículo. Bomberos sanea la fachada. Se baliza la zona, asegurándola. A las 14:42 h. del día 30, en la C/ Tomillo, se da cobertura al servicio de Bomberos, quienes acuden por la existencia de un contenedor amarillo ardiendo. A las 20:38 h. del día 30, en la C/ Las Monjas, se da cobertura al servicio de Bomberos, quienes acuden a retirar un enjambre instalado en la fachada de un domicilio.

Además a las 14:05 h. del día 28, en la C/ General San Martín, se acude por la presencia de un perro en el interior de un portal, impidiendo el acceso al interior. Se comprueba que carece de microchip y se avisa a la protectora. A las 22:12 h. del día 28, en la C/ Pedro Fernández del Pulgar, 112 comunica que al parecer, desde un 5º piso, han lanzado una maceta a la vía pública. El alertante quiere presentar denuncia, por lo que se le informa de los pasos a seguir. A las 3:31 h. del día 29, en la C/ la Puebla, recibida queja por ruidos por personas que se encuentran dentro y fuera de dos establecimientos comerciales, se comprueban los hechos, amonestándoles y proponiendo para sanción a ambos establecimientos por incumplimiento en el horario de cierre.