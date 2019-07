El cucat del Botànic

A les hores que escric açò no hi ha acord. Pot ser que en les hores vinents la cosa canvie... Quantes vegades hem lamentat, en altres temps, la síndrome d'Estocolm de molts polítics. Acostumats a viure al seu món s'obliden que la realitat fora del despatx és altra. De veres, què esperen socialistes i Compromís per tancar un acord de govern a l'ajuntament de València? Són conscients del mal que farien al Botànic de no tancar-lo? No tancar l'acord de la Nau, amb el nom que li vulguen posar, seria quasi tant com una plaga roïna dins del Botànic. Per això no entenc per què les referències de Compromís i Pspv, perquè Mònica Oltra i Ximo Puig, callen i passen de puntetes davant el problema. I si és "postureo"... ja prou.