Posible acuerdo salarial entre Compromís y PP en el Ayuntamiento de Valencia

La popular María José Catalá ha reconocido a la SER que ha mantenido conversaciones con el alcalde en funciones. Conversaciones informales, subraya en todo caso, que no han llegado a nada concreto. Es más, afirma Catalá que como no se reune la Junta de Portavoces no se puede aprobar nada.

Según el documento al que ha tenido acceso la SER. El acuerdo salarial, que sería ratificado en el pleno de organización del próximo día 15, el alcalde pasaría a percibir un salario bruto anual de 84.667'26 euros. Los tenientes de alcalde, 81.280'37. Los concejales delegados 74.507'18 euros; Los portavoces, 71.120'49 euros y el resto de concejales con dedicación exclusiva 68.171'04 euros.

Pero según ha sabido la SER si ese acuerdo se sustanciara podría servir a Ribó para asegurarse, al menos, la abstención de los populares y poder sacar adelante su equipo de gobierno si no logra renovar el Pacto de la Nau con los socialistas.