Requejo y Barrios en la SER

PP y Cs tienen intención de convocar a la mayor brevedad (tal vez esta misma semana) el pleno de delegación de competencias en la diputación provincial para consumar las áreas de gobierno (todas para el PP). El nuevo presidente, Francisco Requejo, y su vicepresidente primero, José María Barrios, del PP han pasado este lunes por la Cadena SER estirando todavía el discurso de colaboración y sinergias sin concretar demasiado propuestas de actuación para el mandato de colaboración que comienza.

Un mandato para el que el nuevo presidente sigue instalado en su discurso de transparencia y diálogo sin comprometer cambios precisos de políticas concretas, por ejemplo en el área de obras y el reparto de los remanentes de los planes provinciales, criticado históricamente por sectario (por Cs y otros partidos).

Que internet llegue a toda la provincia y el agua potable, pero sin hablar de proyectos concretos “porque sólo lleva 5 horas en la presidencia de la diputación”, decía Requejo que ha insistido esta mañana en que el primer cambio es que él es el nuevo presidente de la institución provincial. También ha revelado que esta misma mañana ha hablado con Francisco Guarido, el alcalde de Zamora, para limar asperezas tras el comentario de Requejo sobre el sueldo de la diputación de Laura Rivera. La primera reunión institucional entre ambos no tiene fecha, pero a primera vista no parece que vaya a haber acercamiento en uno de los temas sobre el que el Ayuntamiento de Zamora lo busca: la posible cesión del viejo palacio provincial de la calle Ramos Carrión como sede del nuevo Museo de Lobo porque, aunque el nuevo presidente afirma que si hay voluntad se puede llegar a un acuerdo, para Jose María Barrios la responsabilidad del museo no puede recaer en la Diputación.

Entre las pocas concreciones que ha dejado el nuevo presidente de la Diputación Provincial un propósito: la limitación del uso del coche oficial, que le parece a Requejo que se viene utilizando demasiado y sin una justificación suficiente.