Jesús Herrada, bronce en el campeonato de España de fondo en carretera

El ciclista murciano Alejandro Valverde se ha proclamado este domingo, por tercera vez en su vida, campeón de España de fondo en carretera en la prueba celebrada ante sus paisanos en el circuito de la Fuensanta (Murcia) y en la que se impuso por delante de Luis León Sánchez y Jesús Herrada, plata y bronce respectivamente.

De esta manera, el corredor del Movistar, de 39 años y enfundado en su maillot arcoíris, une el éxito a los logrados en Talavera (2008) y Cáceres (2015), todo ello ante su público y superando a su amigo y paisano Luis León Sánchez (Astana). A 16 segundos de ambos llegó Herrada (Cofidis), que trató de sorprender en la última subida del recorrido de sobre 194,9 kilómetros entre Los Alcázares y Murcia.

La escuadra telefónica llevó la iniciativa de la prueba después de que Gorka Izagirre (Astana) dejase atrás a Carlos Barbero en la primera gran fuga digna del día, formada tras 100 kilómetros en una Cresta del Gallo donde Lluís Mas, Carlos Verona y José Joaquín Rojas se fueron al suelo; a pesar de las heridas, los golpes de los ciclistas no revestían gravedad.

Tras ello, los 'azules' echaron abajo el intento en la última subida a la Fuensanta, donde Valverde siguió los ataques de Herrada y un Sánchez que rompió el ritmo del conquense y se jugó al esprint el triunfo con el campeón del mundo.

"Ha sido una carrera muy dura, con ataques continuos de salida y una fuga que no se ha empezado a consolidar hasta el kilómetro 90 en la Cresta del Gallo. Con Gorka tan fuerte, hemos tenido que coger la responsabilidad tirando muy, muy fuerte. Todo el equipo ha hecho un trabajazo y cuando se trabaja así hay que rematar; quiero darles las gracias a todos mis compañeros", explicó Valverde tras la cita.

"Llegaba con Luisle, que es un gran amigo mío, y siento que esta vez no haya podido llevarse el título. Es también una pena que no se pueda disfrutar por ahora de este maillot, pero no se pueden dejar pasar las victorias así como así. Estoy muy contento por haber ganado en mi tierra y las sensaciones de cara al Tour son muy buenas, me encuentro muy bien", advirtió.

Así, Movistar añade un nuevo título en el Campeonato de España después de los logrados en las pruebas femeninas con Sheyla Gutiérrez, en la contrarreloj individual, y Lourdes Oyarbide, en la prueba en línea.