Alejandro Ruiz: "Hay grandes posibilidades de cerrar un acuerdo con el PSOE en la Diputación"

Quedan 3 días para que se constituya la Diputación Provincial y siguen las negociaciones entre el Partido Socialista y Ciudadanos para reeditar en esta institución el acuerdo de gobierno que ya se ha ejecutado en ayuntamientos de la provincia como Guadalajara, El Casar o Villanueva de la Torre.

Ambas formaciones han mantenido ya varios contactos y, salvo sorpresa, todo apunta a que cerrarán el acuerdo en las próximas horas. Así lo apunta Alejandro Ruiz, coordinador de Ciudadanos, en declaraciones a SER Guadalajara. "Estamos más esperanzados que nunca tanto en llegar a un acuerdo como en poder implantar las políticas de Ciudadanos en Diputación. Hay grandes posibilidades de cerrarlo y preferimos que el PSOE gobierne con Ciudadanos que con Unidas Podemos".

En el caso de la capital, Ciudadanos ocupa la primera tenencia de alcaldía y parece que en la Diputación podría ser la vicepresidencia. Ruiz asegura que ese aspecto no está cerrado pero confirma que quieren formar parte del Gobierno, no solo acuerdo de investidura. "Hemos pedido entrar en el Gobierno, la forma no está cerrada, pero sí queremos formar parte del Gobierno. Nos hemos dado cuenta que los acuerdos de investidura no valen para que se ejecuten nuestras propuestas porque al final algunos partidos los incumplen".

Ruiz ha valorado también positivamente a José Luis Vega, alcalde de Mondéjar y persona elegida por el PSOE para ocupar la presidencia de la Diputación. "Es un perfil dialogante y moderado, y eso es lo que buscamos siempre en Ciudadanos. Es parecido al de José Manuel Latre y muy alejado al de Guarinos, a la que vetamos hace cuatro años para apostar por otras formas diferentes".