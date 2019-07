Llamamiento a la población para ayudar a las aves a sobrevivir al calor y la falta de agua

La organización ecologista SEO Birdlife ha hecho un llamamiento a la población para que coloquemos en nuestros balcones, ventanas, terrazas o jardines recipientes de agua para que las aves puedan beber y refrescarse en los momentos de calor extremo.

SEO Birdlife denuncia que las ciudades tienen muy pocos sitios adecuados para que los animales puedan hidratarse y solo de esta forma podremos evitar que muchas de ellas mueran.

La portavoz de la organización, Beatriz Sánchez ha explicado que a los centros de recuperación están llegando aves deshidratadas o que muchos pollitos se tiran de los nidos por el calor.

Sánchez ha explicado cómo deben ser esos recipientes, es perfecto el plato de barro que solemos colocar debajo de las macetas, que no esté esmaltado para que no se resbalen y que no tenga mucha profundidad para que puedan meterse dentro y refrescarse además de beber. También aconsejan meter piedras en forma de islas para facilitarles la entrada y salida del agua.

Recuerden renovar el agua todos los días, que esté bien anclado y no sea un peligro para los viandantes y si queremos podemos también ponerles comida, aunque mejor en otoño e invierno que es cuando escasea el alimento.

De esta forma no solo estaremos evitando una muerte segura, sino que además las aves identificaran nuestro balcón o jardín en fuente de agua y podremos disfrutar de ellas.