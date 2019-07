Alumnas del IES Velázquez finalistas del Technovatio Challenge en San Francisco

Cinco alumnas del IES Velázquez de Móstoles: Lucía, Paula, Nuria, Sandra y Lucía junto con sus dos mentores Óscar y Cristina han sido elegidas para representar a España en el concurso internacional Technovation Challenge con su app "When and Where".

Se trata de un programa de emprendimiento y tecnología que pretende inspirar a niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años para que se conviertan en líderes e innovadoras. Technovation Challenge tiene como objetivo disminuir la brecha tecnológica de género que existe en la actualidad.

Tras pasar varias fases estas jóvenes representarán a España en la final del concurso que se celebrará en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos.

En Hoy por Hoy Madrid Oeste nos han contado en qué consiste su aplicación y cuáles son las ilusiones con las que viajan a Estados Unidos.

Escúchalo a continuación: