Víctor Sánchez: "Entrenar al Málaga es atractivo en cualquier circunstancia"

El técnico Víctor Sánchez del Amo, continuará una temporada más en el Málaga con opción a otra más en el caso de ascender a Primera División.

El club malagueño lo anunció este lunes y posteriormente ofreció una rueda de prensa para explicar la decisión de continuar.

Víctor Sánchez, estuvo meditando varios días la propuesta que le realizó el Málaga tanto en lo deportivo como en lo económico y al final aceptó.

"Entrenar al Málaga es atractivo en cualquier circunstancia, por entidad y por historia. Las posibilidades y el prestigio que te da trabajar en un club como el Málaga. Lo otro es adaptase a las circunstancias del momento. En cuanto a ilusión, motivación y ganas, las mismas que cuando llegué. Lo que más nos apetece es empezar a competir. No hay ninguna duda y no la ha habido desde el primer momento, estamos contentísimos de poder seguir en el Málaga, era nuestro deseo desde el primer minuto. Así ha sido de fácil a pesar de que se haya demorado estas dos semanas, es lógico porque el club necesitaba su tiempo para preparar la propuesta. En el momento en el que ha llegado hemos aceptado. Y hemos estado trabajando desde que acabó la temporada independientemente que de que la propuesta haya tardado en llegar. Hemos trabajado de manera coordinada, desde el primer minuto en la planificación que es lo que importa".

Víctor Sánchez del Amo, dejó que claro que "no he puesto ningún requisito para segur vinculado al Málaga, al revés, hemos estado esperando a recibir esta propuesta y ha sido sencillísimo. Entiendo que estas dos semanas dan lugar a muchas interpretaciones, pero por mi parte no ha habido ningún tipo de exigencia para nada, estamos alineados y pensamos de la misma manera en el club y en el cuerpo técnico. Entendemos que hay que aceptar la realidad y que no vamos a tener uno de los presupuestos más altos y eso marca, pero lo asumimos con ilusión y la máxima autoexigencia. Vamos a ser competitivos y a pelear por lo máximo sin ninguna duda".

"La mentalidad ganadora no la vamos a perder, sin ninguna duda. La situación del equipo hay que aceptara como es. Cuando llegamos teníamos la mejor plantilla y nos marcamos la exigencia de conseguir el ascenso. No fuimos capaces de hacerlo. La realidad ahora con la situación económica es difícil definirla, porque no tenemos una plantilla cerrada, y hasta que no se cierre es difícil sacar conclusiones".