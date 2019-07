'Compartir felicidad a ritmo de swing'

Dicen que la música amansa a las fieras. Y estoy totalmente de acuerdo. Esta expresión que todos habremos escuchado alguna vez se refiere al efecto tranquilizador que ejerce la música y tiene su origen en el mito de Orfeo, poeta y músico griego, cuyo talento en el canto y el modo de tocar la lira solo era comparable -dicen- con el de los dioses del Olimpo.

La música alegra, calma, relaja y nos hace más felices. De hecho, tiene un poder que va más allá de las palabras. Sin duda, sirve también de conexión entre personas empezando por la que se produce entre padres e hijos. Los sonidos y los diferentes ritmos aportan a los pequeños un mundo de nuevas sensaciones, nuevas experiencias de aprendizaje a la vez que alimentan su creatividad.

Y si hablamos de aprendizaje, no se nos escapa que muchas veces los políticos se comportan como niños maleducados, sin duda más bien pensando en si mismos, en no perder su cuota de poder, en no querer bajarse del burro, en vez de hacerlo en lo que realmente necesita este país y sus ciudadanos. Les encanta mirarse al ombligo, sacar pecho, repetirse como un mantra lo estupendos que son y lo malos que son sus oponentes.

En España, salvo excepciones, la clase política no está habituada a relajarse, a olvidar sus neuras, a sentarse, pausadamente, con sus "adversarios" y dejar un ratito aparcadas sus ideologías para intentar buscar soluciones. El país, este país, que sigue en funciones, necesita que se tomen decisiones. Quizás los políticos pueden permitirse el lujo de esperar, pero no los ciudadanos.

A mí se me ocurre que los líderes y otros dirigentes de sus partidos podrían quedar de vez en cuando para hablar mientras suenan los acordes de una música relajante y, entre charla y charla, echar un baile social. Me los imagino aprendiendo a intercambiar pasos a ritmo, por ejemplo, de swing, música que, como tal actividad social, permite y facilita la conexión entre personas diferentes, incluso entre desconocidos y permite la creatividad, en sus diferentes modalidades.

Estos días pasados quizás algunos de ustedes se haya topado en Algeciras con un grupo de personas de diferentes edades, profesiones y objetivos que han salido a las calles para disfrutar de lo que más les une, el baile y la música swing. La ciudad ha acogido durante cuatro días el III Encuentro de swing en el Estrecho que ha reunido a 213 personas de la comarca, Andalucía y de otros puntos de España, dispuestas a disfrutar bailando, escuchando buena música y compartiendo experiencias.

Yo, que he podido vivirlo desde dentro, he de reconocer el buen trabajo de la gente que forma parte de la asociación la Comarca del Swing, y he de decir que sus esfuerzos organizativos han dado sus frutos con un resultado excelente. Desarrollar un objetivo con cariño e ilusión, compartiendo risas, sentimientos, tiene su recompensa. El Swing está de moda, pero es que además alegra la vida y además te permite estar en forma.