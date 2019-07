Alfàs del Pí celebrará el próximo seis de julio la trigésimo primera edición de su festival de cine, la primera bajo el mando de Luis Larrodera. El zaragozano no oculta su alegría: "Cuando me llamaron para dirigir el festival, mi sorpresa fue mayúscula". Cuando le dieron la noticia, no dudó en dirigir un festival "referente a nivel nacional".

María Vecino

El homenaje a Chicho Ibáñez Serrador estará presente durante los nueve días que dura el festival, pero de especial manera en la gala inaugural. El actor y humorista Álex O'Dogherty conducirá la misma.

Más allá de este homenaje en la gala inaugural, Narciso Ibáñez también será nombrado Faro de Plata Póstumo. Larrodera valora la figura de Chicho Ibáñez: "Su legado va más allá de la cantidad y repercusión de su obra". Y añade: "Él hacía arte".

Leticia Dolera y Roberto Álamo recibirán este año el homenaje de un festival movilizador. 945 cortometrajes, todos ellos nacionales, fueron presentados al certamen. Además del característico toque noruego, la idiosincrasia caribeña será un aliciente para acudir al Festival de Cine de Alfàs del Pí. "Cuba es nuestro país invitado, va a tener una gran presencia", admitió el director.

Nuevo conductor de Atrévete

Este no es el único reto que ha afrontado el presentador. A partir del próximo dos de septiembre, Luis Larrodera conducirá el matinal de Cadena Dial. Para el maño, presentar Atrévete es una bonita aventura: "Voy a estar en el mejor sitio que podía estar", afirma el maño. Aunque el programa choque con los horarios a los que él está acostumbrado: "Yo, madrugar... es un verbo que conjugo poco", admitía entre risas.