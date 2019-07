Alarma social innecesaria

El PSOE acusa al equipo de gobierno municipal de crear de forma innecesaria alarma social al poner en entredicho la continuidad de la Escuela Infantil Municipal ‘Aranda de Duero’ por los impedimentos que plantea la Ley Montoro para que el Ayuntamiento siga asumiendo una competencia que en teoría pertenece a la Junta de Castilla y León. El grupo socialista entiende que el Consistorio arandino tiene argumentos suficientes para continuar ofreciendo este servicio sin miedo a ningún tipo de trabas legales, teniendo en cuenta que tiene un carácter más asistencial que educativo. Ángel Rocha critica que el grupo Popular pretenda ampararse en determinados reparos de los técnicos municipales para tener pendiente de un hilo que pueda volver a sacar a contratación la gestión de estas instalaciones. Una de las evidencias en las que se apoya el concejal socialista es que el último concurso público salió en 2015, dos años después de la entrada en vigor de esta ley, que en ese momento no implico problema alguno, cuando precisamente en estos últimos dos años el gobierno ha publicado sendos decretos que permiten una mayor flexibilidad al respecto. “El PP está mintiendo y ocultando información, porque creemos que hay sendos decretos que alivian la presión de la ley Montoro sobre las instituciones municipales y que podrían ser de aplicación”, afirma Rocha, que entiende que el grupo Popular se está escudando en circunstancias ajenas cuando el problema está en que no ha hecho bien los deberes en estos últimos meses, preocupado más de la campaña electoral que de realizar las gestiones necesarias para no romper la continuidad de este servicio. El edil socialista considera un contrasentido que en la pasada primavera la intención del equipo de gobierno fuera sacar a contratación conjuntamente la gestión de estas instalaciones y de la escuela infantil Allendeduero y en los presupuestos aprobados hubiera partida para ello sin reparos de los técnicos y responsabiliza a la alcaldesa, Raquel González, de la situación actual.

Con respecto a la escuela Allendeduero, el grupo Socialista considera que el Ayuntamiento tiene que exigir a ASEMAR que continúe haciéndose cargo de su gestión hasta el 31 de diciembre y mientras tanto en los próximos meses buscar una solución viable para que se pueda seguir ofreciendo este servicio en condiciones razonables. “Al final del anterior mandato nos dijeron que íbamos a hablar y de repente quitaron el tema de los órdenes del día de las comisiones”, denuncia Ildefonso Sanz, que recuerda que su partido lo que siempre defiende es “que se mantengan todas las plazas infantiles posibles y si la de ASEMAR está dando un servicio que es bueno para la ciudad, tendrá también que mantenerse”.