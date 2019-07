Protestando a la sombra

Más de un centenar de personas de Roa y su entorno retomaban este martes las concentraciones por una sanidad pública digna. Con la llegada del verano, después de dieciséis semanas seguidas manifestándose a las puertas del Centro de Salud, el mes pasado los organizadores de estas protestas decidieron realizarlas mensualmente y han buscado también una ubicación muy próxima a este edificio a la sombra de una pequeña arboleda.

Durante esta concentración se daba lectura a un manifiesto en el que se advierte de la precaria situación del personal sanitario y del peligro que supone en una época en la que aumenta considerablemente la población de los municipios del entorno rural.

“Lo que me parece que es más grave es que ya no hay guardias cubriéndose, se cubren con un solo médico, lo que supone que, como tenga que desplazarse por un aviso a un domicilio, aquí no queda más que el apuntador y todos somos conscientes de que la población en Roa ahora en época estival se triplica, con lo cual si en invierno estábamos mal, imaginaros lo que se nos avecina”, comentaba Susana Piedrahita, portavoz, que apelaba a la necesidad de mantener vivas estas movilizaciones. “Tendremos que concentrarnos más para que nos escuchen las que haga falta; qué poca vergüenza, ¿es que acaso no es lícito lo que pedimos? Necesitamos tener la confianza y la seguridad de aquí ante una urgencia grave vamos a ser atendidos como nos merecemos, ¿acaso no pagamos impuestos como todos los demás ciudadanos para que nos traten como ciudadanos de segunda?”, se preguntaba la portavoz, que invitaba al nuevo consejero a “ponerse las pilas” para que esta situación cambie, porque se trata algo tan serio como “salvar vidas”.

El comunicado terminaba dando las gracias a los participantes y emplazándoles a volver a concentrarse el seis de agosto, apelando a la suerte para que con los medios humanos sanitarios se pueda salvar el verano sin mayores consecuencias.