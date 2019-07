Adelante y PSOE dejan fuera de Eléctrica de Cádiz a PP y Ciudadanos

Ni PP ni Ciudadanos tendrán representación en el Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz. La formación naranja nunca ha estado, tampoco en el mandato anterior -es difícil que estén representadas más de tres fuerzas políticas porque sólo hay cuatro miembros-, pero los populares siempre habían participado del Consejo. Hasta hoy. Adelante Cádiz y el PSOE coparán la representación del Consistorio en esta importante empresa de mayoría municipal en lo que ha supuesto el mayor golpe de efecto que se ha vivido en el Pleno de Organización del Ayuntamiento de Cádiz celebrado este martes. De los cuatro representantes, dos serán para Adelante Cádiz y los otros dos para el PSOE.

La portavoz del equipo de gobierno, Ana Fernández, ha explicado que la propuesta obedece a una especie de represalia contra el PP por su labor en los pasados cuatro años en Eléctrica de Cádiz, donde no ha apoyado el bono social gaditano. "Le hemos dado la oportunidad y no la han aprovechado", ha indicado. El PP ha anunciado que se plantea recurrir esta decisión en los tribunales porque "no tiene ningún sentido político" excluir del Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz al principal partido de la oposición. José Ramón Páez Pareja ejercerá de presidente y Alba del Campo, Helena Fernández, María José Rodríguez y Rosa de la Flor como vocales.

Todo se ha gestado y decidido en el Pleno de Organización que ha sido, sobre todo, “desorganizado” tal y como ha apuntado el portavoz de Ciudadanos, Domingo Villero. De hecho, por momentos algunos concejales no sabían ni lo que estaban votando y el alcalde de Cádiz, José María González, que ha consultado en varias ocasiones al secretario municipal, ha requerido concentración a la hora de votar a los ediles.

Propuestas poco definidas por parte de todos los grupos, confusiones entre los órganos municipales cuya representación se votaba y la sensación de que el consenso no estaba bien definido al llegar al Pleno de Organización. La configuración del Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz es la única, en cualquier caso, que se ha saltado la regla de proporcionalidad.

El PSOE pretendía contar con dos representantes municipales de los cinco que aporta el Ayuntamiento de Cádiz a la Zona Franca de Cádiz. Aseguraba que su propuesta obedecía a una petición expresa del equipo de gobierno que, sin embargo, en el Pleno ha explicado que considera que lo lógico era que hubiera dos representantes del equipo de gobierno y uno de cada partido de la oposición. Finalmente esta propuesta, también expresada por el PP, es la que ha salido adelante.

Ciudadanos que se ha abstenido en el punto en el que se proponía las retribuciones para los concejales y asesores, punto que finalmente ha salido adelante pese a los votos en contra del PP, gracias a los votos a favor del equipo de gobierno y del PSOE, que ha resaltado la generosidad de la que han hecho gala para este acuerdo los grupos políticos.

El alcalde de Cádiz, José María González, cobrará de momento del Ayuntamiento de Cádiz. Es la previsión municipal que se ha aprobado porque hasta el Pleno de Organización de la Diputación de Cádiz no estará definido cuánto y cómo cobrará el regidor gaditano de la institución provincial. Una vez definido esto, el alcalde de Cádiz decidirá de dónde cobra: si lo hace del Ayuntamiento de Cádiz o de la Diputación de Cádiz, como ocurrió durante el último mandato.

La estructura

Las comisiones informativas (Comisión Informativa de Economía, Ecología y Fomento Local, Comisión Informativa de Organización Municipal y Comisión Informativa de Servicios y Derechos a la Ciudadanía), la Comisión Especial de Cuentas, la Comisión Especial de Nomenclátor y la Comisión Especial de Honores y Distinciones estarán constituidas por nueve miembros incluida la Presidencia, y tendrá la siguiente distribución: 4 miembros del grupo municipal Adelante Cádiz, 2 del grupo municipal popular, 2 del grupo municipal socialista y 1 del grupo municipal Ciudadanos. El PP se ha abstenido en esta propuesta que ha sido validada por el resto de formaciones.

Otro de los puntos del Pleno de Organización es el concerniente al nombramiento de representantes de la Corporación en la Empresa Depuradora de Aguas Residuales, S. A. (Edacafesa) y la entidad mercantil Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz, S. A. (Cemabasa). Finalmente, la Junta General de Edacafesa la integran cuatro miembros de Adelante Cádiz, dos del PP, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. Y el Consejo de Administración de Edacafesa lo constituyen: María José Rodríguez, Juan Carlos Martín Múgica y Jesús Oliden Rodríguez-Sánchez. Igualmente, la Junta General de Cemabasa la forman cuatro representantes de Adelante Cádiz, dos del PP, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. Y el Consejo de Administración de la entidad lo integran cuatro vocales que son: Martín Vila, Lorena Garrón, José Manuel Cossi y Francisco Javier Ramírez Muñoz.

El Pleno ha seguido con el punto concerniente al nombramiento de representantes de la Corporación en la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. El PP se ha abstenido en la votación de dicho punto en el que se ha aprobado que la junta general la integren tres miembros de Adelante Cádiz, dos del PP, uno del PSOE y uno de Ciudadanos.

El Partido Popular ha votado en contra del nombramiento de representantes en los diferentes Consejos Municipales del Ayuntamiento de Cádiz, que son los siguientes: Consejo Local de Cooperación y Solidaridad, Consejo Local del Mayor, Consejo Municipal para la Inclusión Social, Consejo Local de Medio Ambiente y Movilidad, Consejo del Observatorio Municipal de la Vivienda de Cádiz, Consejo de Cultura de Cádiz y Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género en el Municipio de Cádiz.

El Pleno también ha abordado el nombramiento de composición de mesas de contratación, y ha aprobado por unanimidad la integración de David Navarro (Adelante Cádiz) y Domingo Villero (Ciudadanos).