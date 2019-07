Isidro Molina: "La Policía está en una línea contundente y fiable sobre Paco"

La familia de Paco Molina lleva 4 años esperando a su hijo. Un 2 de julio de 2015, cuando tenía 16 años, salió de casa por la tarde para salir con sus amigos y no volvió. No llevaba nada consigo. Desde aquel día, sus padres no han tenido descanso y han sacado el aliento de la necesidad de encontrarlo.

Por el camino han pasado muchas vicisitudes. Desde una falta de protocolo con las personas desaparecidas que podría haber recabado datos clave hasta las sinergias encontradas con colectivos, medios de comunicación o entidades como QSD Global, impulsada por Paco Lobatón. Los padres de Paco han creado la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Córdoba (AFADECOR), en colaboración con la primera.

"El protocolo debe ser exhaustivo y de obligado cumplimiento y se evitarían muchos errrores. En mi caso se sabe que no se cogieron las cámaras en un principio que tanta falta nos hicieron", ha explicado en Hoy por Hoy Córdoba el padre de Paco, Isidro Molina.

Isidro ha expresado estar "esperanzado" en dar con el paradero de Paco. La investigación ha cobrado fuerza. Tras el archivo provisional del caso, la investigación policial ha logrado reabrirlo hace unos meses y en este momento maneja una línea "contundente" y "fiable" para poder encontrar a su hijo.

Su lucha y la de otras muchas familias consiguió que el gobierno creara figuras como el Centro Nacional de Desaparecidos. La imagen de Paco ya está en una fuente "oficial", lejos de mensajes en cadena fraudulentos que hacen más difíciles las búsquedas de los familiares de los verdaderos desaparecidos.

Fraudes que tuvieron que soportar los padres de Paco de personas que daban pistas falsas y que hacían daño a la investigación a cambio de dinero.