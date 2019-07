Martínez Loira llevará la ampliación de capital al Juzgado si el Consejo no actúa

Jesús Martínez Loira amenaza con acudir a la Justicia si el Deportivo no subsana los presuntos errores cometidos durante la última ampliación de capital. El excandidato a la presidencia ha comparecido ante la prensa para ahondar en la denuncia efectuada semanas atrás sobre las irregularidades experimentadas durante el proceso. Si el Consejo de Aministración no solventa esas irregularidades antes de la celebración de la próxima Junta, Martínez Loira llevará el asunto a los tribunales. Una solución de las presuntas irregularidades que el club "puede hacer de manera facilísima" apuntó Martínez Loira.

La denuncia de Martínez Loira surge tras haber comprobado los votos negativos registrados en la asamblea del pasado día 28, llamativos en su opinión "por su volumen". El excandidato, parte fundamental en numerosos proyectos del club durante los últimos años, se ha desmarcado de las irregularidades afirmando que su participación en esta ampliación se había limitado a la elaboración de los borradores. "Yo estoy en el origen, desde la firma del convenio, pero no estoy en su ejecución" afirmó. "La ampliación fue un acuerdo con Hacienda, al que el Juez del concurso se opuso en su momento. En el acuerdo con la AEAT se marca la ampliación con un límite. Un límite calculado próximo al 1% de lo que podía alcanzarse en el accionariado del club" manifestó Loira avalando así su tesis de que el espíritu de la ampliación era evitar la concentración de poder. "Yo no quiero incumplir las normas, no quiero participar en esto" explicó Martínez Loira para explicar el motivo de su denuncia. "Una persona podría hacerse con el club y eso no estaba en la filosofía de la ampliación. Mucho menos emplear empresas, sociedades... porque así se podría llegar a controlar el club".

Al respecto de los efectos que tendría la estimación de su reclamación. Martínez Loira no se pronuncia. "Unos consideran que se deberían anular esas acciones y otros la fase entera" lo que provocaría efectos muy diferentes en la composición accionarial.

Además el excandidato denunció la existencia de "una campaña (financiada por alguien) orquestada desde principios del mes de mayo" contra su persona.