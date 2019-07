Anquela: "Todos juntos vamos a formar un equipo poderoso"

El banquillo del Deportivo ya tiene nuevo inquilino. Juan Antonio Anquela asume el reto de intentar darle la estabilidad que lo ha tenido en los últimos años. Firma por una temporada y espera ganarse el derecho a prorrogar su estancia en A Coruña con un ascenso a Primera. “Tengo una ilusión tremenda. Es un proyecto que me atrae profundamente. Para cualquier entrenador es un lujo dirigir este equipo”. Eso sí, Anquela reconoce lo complicado del desafío. “Llegar al Dépor es el reto más importante y difícil de mi carrera”

El técnico andaluz se ha unido al colectivo de entrenadores que no dudan cuando reciben la llamada desde Plaza de Pontevedra. “En cuánto Carmelo me llamó estaba decidido. ¡Estamos hablando del Deportivo!” afirmó.

Si la llegada del jienense no ha despertado ilusión en algunos sectores del deportivismo, el preparador ha derrochado ganas en su estreno en la sala de prensa. Desde guiños a sus futbolistas (“No he llamado a ningún jugador, pero me gustaría llamar a muchos para que se quedaran. Esto va a ser muy bonito”) hasta mensajes de optimismo de toda clase (“Seguro que el Dépor va a hacer un equipo competitivo y que va a dar mucha guerra” o

“El Dépor siempre será el rival a batir, eso lo tenemos claro”).

El nuevo técnico no llega solo a la ciudad. “Vengo con los ayudantes que me han permitido. Mi segundo Juanjo Carretero y Marcos, mi preparador físico”. Su hoja de ruta la tiene clara: “el primer objetivo va a ser volver a ilusionar a la gente”.

Sobre las novedades que se puedan dar en el plantel, Anquela hace buena la máxima de “primero dejar salir antes de permitir entrar”. “Teniendo 21 jugadores, serán las gallinas que vayan saliendo por las que entran. No hay más”.