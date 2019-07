El Elda Prestigio abre la liga visitando al Canyamelar Valencia

El Elda Prestigio ya conoce los rivales que tendrá enfrente en el Grupo C de la competición liguera en la División de Honor Plata de balonmano femenino.

Las de Antonio Mateo compartirán grupo con el H. Sant Joan Despí, BFIT ANTS Muchoticket Puchi de Ibiza, H. Sant Quirze, H. Gavá, Avannubo Bm. La Roca, C. Bm. Morvedre, Bm. Castellón, Agustinos Alicante, Grupo USA H. Mislata, C. H. Amposta (LAGRAMA), C. h. Canyamelar Valencia, Handbol Sant Vicenç – Bar Mi Casa y Joventut H. Mataró.

La primera jornada se jugará el fin de semana del 14/15 de septiembre y las eldenses visitarán al recién descendido C. H. Canyamelar Valencia mientras que el primer partido en casa lo jugará una semana después recibiendo al Grupo USA Handbol Mislata. La segunda salida será para visitar al también descendido Bm. Castellón para después recibir al Avannubo Bm. La Roca.

La primera vuelta liguera acabará el 14/15 de diciembre y el Elda Prestigio recibirá al Joventut H. Mataró.

La competición regular acabará el 4 de abril de 2020.