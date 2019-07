La playa de Daimús renueva toda la ilumimación con tecnología led

Como cada verano durante las próximas semanas vamos a ir visitando diferentes municipios de la Safor para conocer cómo encaran la campaña turística en este verano. Ahora iniciamos este recorrido por las zonas turísticas de la comarca en Daimús.

Sin duda Daimús tiene una de las playas más populares de la comarca y con muchos residentes veraniegos de otros municipios de la Safor como es el caso de Gandia. El alcalde del municipio, el popular Javier Planes ha señalado que las instalaciones y los servicios ya hace tiempo que están a disposición de los veraneantes. El primer edil indica, como novedad, que la iluminación de la playa quedará totalmente renovada a tecnología led, en un par de semanas.

Uno de los grandes atractivos de Daimús durante el verano es el popular mercadillo semanal que instala unos 70 puestos diferentes. Desde hace unos años la ubicación de este mercadillo no ha contentado a todos, pues de estar prácticamente en primera línea de la playa, ha quedado relegado a una zona que no gusta a algunos los comerciantes. Javier Planes, no obstante, asegura que "el problema ha quedado solucionado en parte". Dice Planes que quien prueba visitar la playa de Daimús siempre vuelve.