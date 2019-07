Més de 600 persones celebren la Gala de l'Esport de Xeraco

Xeraco va celebrar el passat dissabte, 29 de juny, una nova edició de la Gala de l'Esport, una de les cites més importants per a l'esport del municipi i que cada any serveix per tancar la temporada esportiva local.

Més de 600 personas van acudir al sopar que es va organitzar a les 21.30 hores al Poliesportiu Municipal. En el transcurs de la mateixa, tant la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament com els clubs esportius de la localitat van distingir als esportistes locals més destacats de la passada temporada, així com a aquells esportistes, que amb una gran trajectòria, mereixen una distinció especial.

Aquest any s'ha premiat la determinació, l'esforç, la valentia i el coratge d'una trajectòria de treball ben fet a les següents persones:

-Guardonat pel Xeraco Bàsquet Club: Daniel Tejada Álvaro.

- Guardonades pel Club Skid Xeraco, Laia i Meritxell Carrascosa Campos. A més, d'una menció especial a una gran esportista per la seua trajectòria en patinatge, primera en el Provincial, primera classificada en l'autonòmic i per la seua participació al Campionat d'Espanya: Alba Torres Isnardo.

- Guardonat pel Club de Taekwondo: Damian Escaleras Lena.

- Guardonat pel Club Ciclista de Xeraco: Jordi Constantino.

- Guardonat pel Club de Vela Ventorret com a tripulant de l'embarcació La Rubia: José David Hernández Carrillo.

- Guardonat per la seua gran trajectòria i per la seua progressió en el Club d'Escacs: Màxim Bellver.

Guardonat de part dels Amics de l'Aire Compromit: José Ricardo Luís Aliaga.

- Guardonat pel seu ascens a primera: Equip Amateur del CD Xeraco. A més, reconeixement a un jugador format a les files del club i que als seus 22 anys està jugant al filial del Real Club Deportivo de La Coruña, Víctor García Raja.

Guardonat per la Societat Colombicultura: Enrique Pla Benavent.

- Guardonat per la seua trajectòria i dedicació al Club de Pilota Valenciana Xeraco: Javier Nadal, més conegut com a Dorín.

- Guardonat pel Club Petanca Xeraco: Amado Pascual.

- Guardonat pel Club de Pàdel: Marc Sebastià Rubio.

Guardonat per l'Associació Units pel Cavall: Celia Garrigues González. A més, reconeixement a un home que ha entregat tota una vida al cavall: Salvador Balaguer Lena.

- Guardonat pel Club Muntanyer Xeraco: Daniel Jaijo Torres.

- Guardonada pel Club de Còrrer Xeraco: Àngela Pizarro Ureña.

- Premiat al millor esportista local. En Halterofília ha sigut el Campió d'Espanya Absolut, Màster als 55 anys, amb 85 kg d'arrancada i 100 kg en dos temps. Per l'home més fort del món: Francisco Ramón García Castelló.

- I, per últim, menció al Club BTT de Xeraco.

L'acte va comptar amb les intervencions de la regidora, Ubalda Balaguer, i de l'alcalde del municipi, Avelino Mascarell. En el seu discurs, Avelino Mascarell va agrair a tots els premiats el seu esforç per millorar l'esport de Xeraco i la seua col•laboració en els diversos esdeveniments esportius del municipi.