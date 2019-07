Padilla dice 'hasta luego' al Xerez DFC entre lágrimas

Alejandro Padilla, el jugador que más tiempo ha defendido la camiseta del Xerez Deportivo FC, no jugará en la entidad xerecista la próxima temporada. El capitán, que es el último superviviente de aquellos jugadores que conformaron la primera plantilla de aquel XDFC hace ya seis años, renueva dos años más pero el primero saldrá cedido a otro club.

Aún el jugador no ha querido desvelar su futuro, porque “de momento no hay nada oficial”, pero sí afirma que está trabajando con Edu en este tema y que tiene ofertas de otras entidades. Eso sí, aclara que le gustaría seguir jugando en Tercera y, si se diese el caso de que fuera un club del grupo X, en el contrato aparecería la famosa ‘claúsula del miedo’ para que el capitán xerecista no tuviera que pasar el mal trago de enfrentarse a su equipo.

Padilla era consciente de que no iba a contar con minutos. “Con Masegosa me sentía un jugador importante y con el nuevo entrenador no he contado con el protagonismo que me gustaría tener en el terreno de juego”, declaraba el futbolista en su despedida. El jerezano contaba que “he intentado revertir la situación durante la temporada con el fin de contar con más minutos, pero finalmente no ha podido ser así”.

Con esta renovación y la posibilidad de salir cedido, Padilla tendrá la oportunidad de recuperar su mejor nivel fuera de Jerez y volver en mejores condiciones si cabe, “porque yo no quería romper el cordón umbilical que tengo con el Xerez DFC”.

El jugador también ha querido acordarse de su afición agradeciendo “las muestras de apoyo que me habéis dado siempre, sobre todo ayer cuando el club lo comunicó a través de un spot”. Durante estos agradecimientos a su afición, Padilla se emocionaba y concluía su intervención con el grito de “Forza Xerez”.

El lateral del conjunto azulino se ha convertido en este tiempo en un icono para su afición y para su club, llegando a ser el futbolista que más minutos ha jugado con el escudo del Xerez DFC. Después de seis años en diversas categorías –pasando por las más bajas del fútbol español- Padilla ha decidido ser un aficionado más desde la grada, al menos por un año.

En el recuerdo del jugador quedan los momentos vividos con este club. “Aunque si me tengo que quedar con uno es con el segundo ascenso aquí en casa, ya que el primero no pude disfrutarlo en el campo al no entrar en la convocatoria”, señalaba Padilla.