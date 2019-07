Silván se mantendrá como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de León

San Marcelo ha sido el escenario este martes del último pleno de la legislatura en León. Una sesión de trámite que ha servido de despedida a la actual corporación y en la que ya ha estado latente el nuevo escenario político que quedará definido el viernes.

El PSOE podrá gobernar como la lista más votada. Lo hará en minoría. UPL finalmente ha confirmado de manera definitiva que no entrará en el equipo de Gobierno. Ni siquiera votará expresamente a José Antonio Díez como alcalde. Permitirán que gobierne porque no apoyarán tampoco a ninguna otra opción política. Eduardo López Sendino ha asegurado que el máximo órgano de UPL ha decidido no apoyar a ningún partido en la investidura. Se votarán a sí mismos y se quedarán en la oposición.

Tampoco está decidido si Podemos entrará en el gobierno municipal. José Antonio Díez asegura que a día de hoy no hay avances en la negociación con la formación morada. Díez asume ya el papel de alcalde y apela al consenso mayoritario para sacar adelante el Ayuntamiento en esta próxima legislatura.

Una de las primeras iniciativas del nuevo gobierno del PSOE en la que se pondrá a prueba ese consenso será la elaboración de los presupuestos. Díez descarta elaborar unas cuentas solo para dos tres meses de este año y asegura que se centrarán en las de 2019 para que estén listas a principios de año.

La sesión también ha servido como despedida de Antonio Silván. Deja el cargo de alcalde, pero asegura que se quedará como portavoz de la oposición. Desde ahí insiste en que seguirá reclamando proyectos que le preocupan como las integraciones del AVE y Feve y especialmente la segunda fase de San Marcos.