Leandro y Palatsi, ¿otra vez juntos?

La operación retorno en el seno de la Cultural está a punto de sellar el regreso del meta Leandro Montagud, que ya defendió la portería culturalista entre 2014 y 2017. Tras el ascenso de los blancos a Segunda, Leandro se enroló en el Villanovense, cuya actuación le abrió las puertas del fútbol profesional en las filas del Mallorca, donde, sin jugar, ha celebrado un nuevo ascenso, éste a la liga de las estrellas.

La inminente contratación del valenciano responde a la petición de José Manuel Aira de contar con otro arquero de experiencia. Como ya ocurriera en el último año y medio de su estancia en León volvería a coincidir con Jorge Palatsi, al que le restan dos años más de contrato. En todo caso, la incertidumbre sobre su futuro continúa abierta y en la recámara esperan otros metas valorados como Carlos Molina.

Mientras el club guarda un llamativo silencio, otras operaciones afrontan igualmente sus últimos coletazos. A los ya conocidos Cristian Pérez y Julian Luque se suma, según adelantó sportleon.com y pudo confirmar este medio, José Antonio Soler, lateral derecho con destacables virtudes ofensivas que jugó las últimas campañas en el Ontinyent, conjunto que desapareció antes del final de la pasada liga en el grupo III. En la otra cara de la moneda, Víctor Ruiz, uno de los centrales que estaba en el pensamiento del club en los últimos meses y que cambiará el At. Madrid B por el Córdoba CF.

Por otra parte, se suceden las despedidas de aquellos jugadores que no seguirán en la disciplina culturalista. Mientras el club calla, Iván González y Carlos Morales se despiden. El carismático central destacó en un mensaje audiovisual los mejores y peores momentos de su segunda etapa en el club. "Gracias y hasta pronto León", remató González, que espera confirmar su pase al Racing de Santander. De la misma forma Carlos Morales no repetirá en el Reino de León y, en principio, cumplirá el año que le resta con la UD Sanse. Otras salidas cantadas: Saúl González no llegó a un acuerdo con la cúpula leonesa y su futuro está ligado al Marbella CF.