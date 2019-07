Errejón pide a Cs que ceda tres votos para que haya investidura en Madrid

“Con tres votos de Cs se puede permitir la regeneración en Madrid”, ha asegurado Íñigo Errejón, que ha pedido a Ciudadanos que ceda anta los chantajes de Vox. Para Errejón las opciones son tres, o ceder ante Vox, convocar elecciones o ceder tres votos para desbloquear la situación.

Errejón cree que esta tercera opción es la única que asegura el camino de la regeneración en Madrid porque hay que ir a una investidura. “Tiene que haber ese debate y puede pasar de todo”, ha asegurado Errejón, que ha defendido que Ángel Gabilondo es el único candidato dispuesto a presentarse a la investidura y el único que cuenta con un apoyo amplio.

“Hay una alternativa, el PSOE y Más Madrid tienen una mayoría en la Asamblea de Madrid que pueden presentar una opción de gobierno”



“Tres votos han bastan para desbloquear la situación”, ha repetido el candidato de Más Madrid, que ha asegurado que es consciente del debate interno que se vive en Ciudadanos sobre apoyar a Díaz Ayuso. “Cs está viviendo un debate interno con sacudidas y salidas importantes de cargos del partido”, ha dicho. “Hay voces que plantean la cuestión de que regenerar no es apuntalar el PP de la corrupción de la mano de Vox”, ha añadido. Pero Errejón duda sobre lo que puede suceder. “Cómo se comporten esas voces no podemos saberlo y no vamos a inmiscuirnos aunque muchos sospechamos que hay gente que no quieren tragar con el pulso de Vox”.

Por ello, Errejón cree que la opción de sumar tres votos de Ciudadanos es la solución para desbloquear la situación. “Ese camino lleva al desbloqueo y hay gente en Cs que lo ve razonable”, ha explicado Errejón, que ha asegurado que su formación no será un impedimento. “Hemos venido a hacer política útil, dónde nos sentemos no será un impedimento. Primero la regeneración y después nosotros.