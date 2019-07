Alguna pregunta, Més

¿Por qué no mandan Miquel Ensenyat y Fina Santiago en Més per Mallorca si es el tándem que la militancia eligió para mandar en Balears? ¿Lo que sirve para gobernar la Comunidad no sirve para dirigir el partido?

¿Si Fina Santiago ha negociado con el PSIB-PSOE para su propio interés, para quién lo han hecho el resto del equipo negociador, compuesto por Miquel Gallardo, Josep Ferrà y Joana Aina Campomar?

¿Por qué aspiraba Més per Mallorca a obtener con cuatro diputados las tres consellerias que negoció en 2015 teniendo nueve diputados, sumando los tres de Més per Menorca?

¿Por qué debería haber obtenido Més per Mallorca tres consellerias, si Unidas Podemos ha obtenido dos teniendo dos diputados más?

Durante las negociaciones del reparto de cargos: ¿Estaba pidiendo Més per Mallorca tres consellerias mientras había pactado con el PSIB-PSOE que Unidas Podemos no tuviera más de dos en aras de una mayor estabilidad futura del Govern?

¿Por qué la ejecutiva no toma medidas contra los miembros que filtran información interesada y manipulada de sus reuniones sabiendo perfectamente quiénes son y cuáles son sus intenciones?

¿Més per Mallorca pretende seguir compitiendo por el espacio de socialdemocracia autonomista natural del PSIB-PSOE?