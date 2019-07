Fracasa la investidura de Fernando López Miras

El candidato del PP, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría absoluta para ser investido presidente regional en primera votación, obteniendo solo 21 votos a favor y 23 en contra. Los votos en contra de VOX, PSOE y del Grupo Mixto, representado por dos diputados de Podemos, han tumbado su investidura como presidente.

El candidato 'popular' solo ha obtenido los apoyos de su grupo, 15 diputados, en este caso, debido a la ausencia de Sonia Ruiz, que se encontraba en una competición, y los de los 6 diputados de Ciudadanos, en virtud del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con dicha formación política.

Ya lo había anunciado Vox en los últimos días y en el inicio del debate de investidura de Fernando López Miras. Si Ciudadanos persistía en no sentarse con ellos para abordar un acuerdo a tres bandas, su voto en la investidura de Fernando López Miras iba a ser 'no', y así ha sido. El candidato del PP no ha podido obtener la mayoría absoluta necesaria en la primera votación de este debate de investidura.

El Partido Popular lo había intentado hasta el último momento. Durante su intervención en el hemiciclo, el portavoz del PP, Joaquín Segado, había pedido a Ciudadanos que se sentase a hablar con la formación de Santiago Abascal. Durante su discurso, Segado dijo que "era el momento de levantar vetos" y de "dejar los cordones sanitarios".

Ante esta situación, aunque López Miras ha recibido los votos de Ciudadanos, los votos en contra de PSOE, Vox y Podemos, han frustrado su investidura como presidente de la Región de Murcia en esta primera votación.

López Miras tendrá una segunda oportunidad para ser investido presidente el jueves a las 19.30 horas , cuando se repetirá la votación. En esta ocasión, para ser investido como presidente necesitará mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes', con lo que de obtener finalmente la abstención de VOX, el diputado del PP podría repetir como presidente de la Comunidad.