Pizarro Gómez y Soto Grado, nuevos árbitros de Primera

Valentín Pizarro Gómez, del Comité Madrileño, y César Soto Grado, del Riojano, serán nuevos árbitros de Primera división para la temporada 2019/20, según informó este martes la RFEF que ha facilitado la lista en la que figura Eduardo Prieto Iglesias, del comité Navarro.

Pizarro, nacido hace 37 años en San Sebastián pero del Comité Madrileño, lleva en el arbitraje 24 años y en Segunda desde la campaña 2014/15. El riojano Soto, de 39 años, que arbitra desde los 19, sube a Primera tras una campaña tan solo en la División de Plata del fútbol español.

La otra novedad entre los árbitros de la máxima categoría es el paso de Ignacio Iglesias Villanueva, del Comité Gallego, a ser asistente de vídeo junto a Alfonso Álvarez Izquierdo.

En cuanto a Segunda, ascienden desde Segunda B los colegiados Iosu Galecht Apezteguia (C. Navarro), Jon Ánder González Esteban (C. Vasco), Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego) y Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño).