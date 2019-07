La Diputación ayuda con 400.000 euros al GBC

La Diputación Foral de Gipuzkoa volverá a ayudar el GBC en su tránsito por la LEB Oro. Lo hará, además, con una cantidad mayor a la última vez que estuvo en la categoría, pero eso sí, bajando de forma considerable la ayuda que le otorgaba la pasada temporada en la Liga ACB. El nuevo convenio entre el ente foral y el club donostiarra es de 300.000 euros cada año que esté en LEB Oro, y esta temporada de forma excepcional, otros 100.000 euros extraordinarios para sufragar los costes de inscripción y aval en la categoría.

LA DIPUTACIÓN SUBIRÁ SU AYUDA AL IDK, BERA BERA Y BIDASOA Denis Itxaso, para no generar controversia con los entornos de otros clubes gipuzkoanos de importancia que sí están en la élite, ha recalcado que la Diputación Foral de Gipuzkoa se compromete a subir las subenciones para entidades como el IDK, el Bera Bera y el Bidasoa. "La intención es que los clubes de máxima categoría tengan mejores ayudas, subir la ayuda al basket femenino, por ejemplo al IDK, para al menos equipararlas con las ayudas con el GBC”, ha dicho. Y se hs referido al tan demandado pabellón multiusos en San Sebastián. "Si no dices en breve, te digo que si, que llegará. En nuestra campaña lo llevamos y hablábamos de que sea modulable. Aspiro y me tengo que sentar con Eneko Goia para hablar de este asunto, porque creo que Illunbe no es ese espacio. Aspiro a que en esta legislatura podamos crear un proyecto, ojalá en el entorno de Anoeta. Vamos a ver si somos capaces de abrir el camino para conseguirlo. Igual es el momento de abordar el reordenamiento de las instalaciones deportivas en San Sebastián. Hay que plantear con rigor y ambición”.

"Esta es una nueva etapa, no es la primera vez que estamos aquí, hubo un tiempo en el que a la Resl se le llamaba equipo ascensor y no se si este es el caso. Pero si tengo claro que quiere liderar el baloncesto de gipuzkoa por lo que siempre tenga un plan y esté bien gestionado tendrá nuestro apoyo. Descender a LEB oro que no es algo deseado, pero a todos nos quedó la sensación de que aquí hay un proyecto y hay ambición. Para nosotros como Diputación saber testar si el club está dispuesto a liderar la pirámide del baloncesto masculino de la mano de la federación. Y tenemos plena convicción de que así es y así será. Sabemos que es necesario contar con recursos de fichajes y de dinero para tener el objetivo de subir a la ACB, no se si será en un año, en dos o en tres. Todo esto se concreta en que vamos a hacer un convenio por el cual el apoyo anual ordinario es de 300.000 euros. Pero además aportaremos una ayuda extraordinaria este año de 100.000 euros para cubrir los costes de inscripción y aval en la LEB oro. Esta ayuda no hubiera podido hacerse de no habernos cerciorado bien de que el club está cumpliendo con sus obligaciones", ha explicado Denis Itxaso, Diputado de Deportes.

Después, Nacho Núñez, presidente del GBC, ha explicado cómo se repartirá la cantidad de esta subención pública. "Desde que asumí la presidencia me puse el objetivo de inyectar ilusión en el club, y parte de esa ilusión estaba en sentir muy de cerca a las instituciones. Y así lo estoy notando. Para el 30 de julio hacer un pago de 150.000 euros y luego a dos pagos de 36.000 euros. Este club va a pagar a Hacienda 360.000 euros, y con la ayuda del canon de la ACB habremos saldado la deuda con Hacienda".

Marcelo Nicola, nuevo entrenador

En el marco de esa presentación en la Diputación Foral de Gipuzkoa, Nacho Núñez se ha referido por primera vez al fichaje de Marcelo Nicola como nuevo entrenador para la próxima temporada. “Es una persona con mucha experiencia como jugador, con mucho talento, y eso puede ayudar en la tarea de manejar un vestuario y trasladar lo máximo a los fichajes de fuera. A partir de ahí tiene experiencia buena en acb y tiene experiencia internacional. Y eso nos puede ayudar a crecer como club. Es un hombre joven, está con ganas e ilusionado, sabe donde llega y está con muchas ganas de venir a Gipuzkoa a trabajar y crecer”. El primer cometido de Nicola será el de hablar con los jugadores de Gipuzkoa. “Vamos a empezar a hablar con los jugadores de la casa, empezando por Xabi Oroz, para ver qué idea se tiene y qué quieren hacer ellos”. Y ha admitido que “en el radar están Julen Olaizola, Aitor Zubizarreta, Mikel Motos”, gipuzkoanos que han jugado fuera estas últimas temporadas. Y se ha referido, dentro de la actualidad de su club, al apoyo de sus socios, ahora cifrados en 700. “Hay que crecer socialmente y para eso habrá abonos más baratos que la última vez que estuvimos en ACB, habrá también rebajas para los que nos han sido fieles estos últimos años. Y luego estamos preparando una campaña novedosa, divertida, atractiva y rompedora".