CGT critica que la Administración no ha desarrollado tareas de prevención de incendios durante el invierno

Con el operativo contra incendios ya iniciado el día 1 de julio desde CGT consideran que la Administración no ha hecho los deberes en invierno, realizando tareas de prevención a través de trabajos silvícolas. César Hernández, miembro del sindicato considera que "aunque los incendios se produzcan en verano, no se apagan solo ahora, tienen que prevenirse en invierno con labores silvícolas, trabajos de limpieza, desbroces, no consiste ahora en aportar medios ingentes".

Reconocen desde CGT que existen recursos económicos para la extinción pero hay menos voluntad política. Dicen que cada año aumenta el gasto en extinción no ocurre lo mismo con la prevención. "En la provincia de Segovia se da el caso más flagrante, porque tenemos plaza de tractoristas que podrían realizar tareas en cortafuegos fundamentales para el monte, pero la Junta prefiere destinar los presupuestos a empresas semipúblicas o privadas que realizan estas labores en ocasiones en época estival que es la de mayor peligro". En el caso de Segovia hay 15 plazas de tractoristas de las cuales solo 4 están ocupadas. En cuanto a los peones forestales hay 21 plazas de las cuales solo 3 están cubiertas. En este sentido consideran que esta situación beneficia a las empresas privadas, mientras que la contratación de empleados públicos supondría beneficios socioeconómicos creando trabajos dignos y de calidad.

Por último César Hernández, considera que los trabajos silvícolas previos antes de la llegada del verano serían un elemento fundamental para la fijación de población en los pueblos de la provincia. "Desde CGT entendemos que los incendios se apagan desde el primer día que se trabaja en el monte con su limpieza, que disminuirían la factura en la extinción y nos permitirían una correcta prevención y posterior extinción si se produjeran", concluye.