Despide a Sarabia y ficha a Kounde

El Sevilla despidió a Sarabia sin estridencias, con la presencia del presidente y el director deportivo. Se marcha por unos 20 millones y firmará por cuatro temporadas, a razón de cinco millones de euros cada una de ellas. Por algo más, 25 millones de euros, el Sevilla va a fivhar al central francés Kounde. Una promesa por la que apuesta Monchi.

Sarabia: "Me he sentido muy querido y arropado por los medios de comunicación. Gracias a todos. He estado feliz con el sevillismo y con toda la gente. He sentido desde el primer día el apoyo de la afición y de la ciudad, el cariño. Nada habría sido posible sin esta gran familia que es el Sevilla FC. Gracias a Pepe Castro, a la directiva, a Monchi… la persona que confío en mí para traerme al club más grande de Sevilla. Siempre he honrado y respetado los colores que tanto me han marcado. Estos últimos meses han sido muy complicados para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, con muchas informaciones que no eran ciertas. He estado callado, preocupado por cumplir los objetivos y no perjudicar a nadie. Gracias por cómo me habéis tratado"

Monchi sobre Ceballos. "No hemos hecho ninguna gestión por él. Ni ahora ni antes ha sido objetivo del Sevilla".

Kounde: "Hay negociaciones abiertas con el Girondins, pero no hay nada cerrado. El jugador puede venir en breve para seguir las negociaciones. Yo estoy muy contento por la enorme confianza que me está mostrando el club en mi trabajo".

Reguilón: "Es una de las opciones que tenemos, pero no hay nada cerrado".