El Ayuntamiento desactiva la situación 2 al haberse reducido los niveles de ozono

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 2, de aviso, por contaminación al reducirse los niveles de ozono. La medida se implantó el lunes, después de que el domingo se activara la situación 1, preventiva, debido a la superación de los valores 100 µg/m3 y 120 µg/m3 máximo octohorario durante tres días consecutivos, en cada caso.

Estos avisos y las medidas que llevan aparejadas están previstos en el Plan de acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid aprobado en 2017.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.