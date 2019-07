Prisión sin fianza para la mujer que intentó matar a la novia de su ex

Prisión comunicada y sin fianza para la mujer detenida como presunta autora de intentar asesinar a la novia de su ex pareja la madrugada del domingo en su piso de Martínez Garrido disfrazando tras hacerle ingerir grandes cantidades de somníferos para hacer pasar el crimen como un supuesto suicidio. Se trata de esta mujer acompañada por la policía a su llegada a los juzgados en donde ha prestado declaración. La juez ha acordado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza al entender que existe riesgo de fuga así como para evitar que destruyese pruebas. La mujer está siendo investigada por los delitos de homicidio en grado de tentativa y detención ilegal. Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo pasada la 1 en un quinto piso del número 43 de la calle Martínez Garrido. La ahora detenida esperó a que llegase a su vivienda la actual novia de su ex a la que amenazó con un cuchillo para entrar en su piso y obligarla a ingerir grandes dosis de somníferos con el fin supuestamente de provocarle la muerte haciendo parecer que se trataba de un suicidio. También la obligó a desnudarse y meterse en la bañera y le propinó dos cuchilladas. Los gritos de la víctima alertaron a la vecina, quien llamó a la policía. Los agentes descubrieron el cuchillo con restos de sangre en el interior de un bolso que portaba pues había acuchillado a la víctima en dos ocasiones. Acto seguido arrestaron a la presunta agresora, vecina de la zona de O Calvario, de 54 años de edad. Se da la circunstancia de que su ex había roto con ella por su conducta agresiva. La víctima fue trasladada a un hospital de la ciudad donde se recupera

